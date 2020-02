Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert s’enflamme pour sa participation au All Star Game !

Publié le 14 février 2020 à 15h35 par T.M.

Ce week-end, Rudy Gobert va prendre part au match du All Star Game, ayant été sélectionné dans l’équipe de Giannis Antetokounmpo. Un bonheur pour le pivot du Jazz.

Enfin ! Après avoir été oublié ces dernières saisons, Rudy Gobert a, cette fois, bien été sélectionné pour le All Star Game. Alors que le pivot du Jazz figure dans l’équipe de Giannis Antetokounmpo, il est le 3ème Français, après Tony Parker et Joakim Noah, à prendre part à ce match entre les stars de la NBA. Un soulagement pour Gobert, qui n’a pas caché sa joie de prendre part à cet événement.

« Un rêve qui se réalise »