Basket - NBA : Rudy Gobert compare sa carrière à celle de… son père !

Publié le 11 février 2020 à 23h35 par A.D.

Comme son fils Rudy Gobert, Rudy Bourgarel aurait pu faire carrière en NBA. Le pensionnaire du Jazz a expliqué comment son père était passé à côté d’une draft.

Rudy Bourgarel vit son rêve à travers son fils. Ancien joueur professionnel, le père de Rudy Gobert aurait pu, lui aussi, vivre une belle aventure en NBA. Lors d’un entretien accordé à Basket USA , le pivot du Jazz est revenu sur la carrière de son père Rudy Bourgarel.

«J’ai entendu qu’il allait être drafté, mais…»