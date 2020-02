Basket

Basket - STB Le Havre : « Avec Bpifrance, cette saison, on ne veut pas louper la marche de la ProB »

Publié le 11 février 2020 à 20h05 par Alexis Bernard mis à jour le 11 février 2020 à 21h19

Après avoir manqué l’accession en ProB d’un seul petit point la saison dernière, le STB Le Havre et son président Edouard Morlot sont déterminés à retrouver l’élite dans les mois à venir.

Le souvenir du 16 juin 2019 est encore très présent dans la mémoire d’Edouard Morlot, président du STB Le Havre. Ce jour-là, les Havrais sont en finale d’accession contre Saint-Quentin, avec un aller simple en première classe direction la ProB. « Il reste 3,4 secondes. Notre meneur est ceinturé et notre shooteur, sur un 95% de réussite, manque le panier à quelques millimètres. C’est la douche froide, totalement. Salle pleine, on joue chez nous, 3 600 personnes qui n’attendent que ça et… Je pense qu’on a peut-être aborder ce match avec trop de légèreté. Et même si le temps passe et qu’on se tourne désormais vers l’avenir, on y pense encore un peu (sourire). On digère, petit à petit. Mais il est clair que personne n’a envie de revivre ça ».

Bpifrance pour mieux grandir