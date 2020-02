Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert s’enflamme pour son premier All-Star Game !

Publié le 17 février 2020 à 9h35 par A.M.

Auteur d’un double-double pour son premier All-Star Game, Rudy Gobert a affiché sa fierté d’avoir participé à cette rencontre.

Avec 21 points et 11 rebonds, Rudy Gobert a réussi ses débuts au All-Star Game. Le pivot du Jazz est le troisième français à disputer le match des étoiles après Tony Parker et Joakim Noah, mais il est le premier tricolore à inscrire plus de 20 points. Malgré la défaite de son équipe, la Team Giannis, contre la Team LeBron (155-157), Rudy Gobert a affiché sa joie et sa fierté d’avoir représenté la France à All-Star Game.

«J'ai essayé de donner du spectacle aux fans»