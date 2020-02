Basket

Basket - NBA : Le constat d’Anthony Davis sur la saison des Lakers !

Publié le 12 février 2020 à 19h35 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur les défaites subies cette saison, au nombre de 12, Anthony Davis estime que ces revers sont dus à la défense des Los Angeles Lakers.

Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas pour les Los Angeles Lakers. En tête de la Conférence Ouest, avec un bilan de 40 victoires pour 10 défaites, la franchise californienne est en course pour enfin retrouver les play-offs. Via des propos relayés par Parlons Basket ce mercredi, Anthony Davis, arrivé dans la Cité des Anges cet été, se prononce sur les revers des LAK en cette saison de NBA.

« Tous les matchs que nous avons perdus pouvaient se justifier par notre mauvaise défense »