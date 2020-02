Basket

Basket - NBA : Une opération XXL en préparation pour Antetokounmpo ?

Publié le 21 février 2020 à 15h35 par La rédaction

Giannis Antetokounmpo deviendra agent libre dans 18 mois si les Bucks ne proposent pas un contrat en or à leur MVP. Une opportunité que le Heat voudrait bien saisir...

De nombreuses franchises sont d’ores et déjà en train de préparer la prochain intersaison pour jouer les premiers rôles dans les playoffs. D’autres, comme le Miami Heat, ont les yeux rivés vers l’été 2021. Les dirigeants floridiens veulent prendre le temps pour lancer un nouveau projet et redorer la franchise. Du côté de Miami, on aurait d'ailleurs déjà prévu un gros coup avec Giannis Antetokounmpo. Le leader des Milwaukee Bucks verra son contrat se terminer dans 18 mois et pourrait rejoindre une franchise susceptible de lui offrir sa première bague de champion. Face à cette opportunité, le Heat aurait un plan.

Miami se prépare pour Antetokounmpo