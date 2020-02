Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert n’oubliera pas son premier All Star Game !

Publié le 18 février 2020 à 13h35 par T.M.

Après Tony Parker et Joakim Noah, Rudy Gobert est devenu le 3ème Français à prendre part au All Star Game. Une consécration pour le pivot du Jazz, qui n’oubliera jamais cette chance.

Après avoir été oublié ces dernières saisons, Rudy Gobert était cette fois bien présent au All Star Game. Présent dans l’équipe de Giannis Antekounmpo, le pivot du Jazz a réalisé une très bonne première dans ce rendez-vous des étoiles de la NBA. Enchainant les dunks, le Français s’est donc régalé. L’objectif pour Gobert est maintenant de revenir pour les prochaines éditions. Néanmoins, le joueur de 27 ans tient déjà à savourer cette première au All Star Game.

« Ç’a beaucoup de signification »