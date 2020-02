Basket

Basket - NBA : L’aveu d’Anthony Davis sur l'arrivée ratée de Kawhi Leonard aux Lakers !

Publié le 16 février 2020 à 23h35 par J.-G.D.

Interrogé sur le rendez-vous raté entre les Los Angeles Lakers et Kawhi Leonardo, Anthony Davis admet que l’équipe aurait pu être encore plus forte avec l’ailier des Clippers.

Désireux de quitter les Toronto Raptors après le titre des Canadiens, Kawhi Leonard a connu un été agité. Plusieurs franchises de NBA ont fait les yeux doux à la l’ancienne star des San Antonio Spurs, dont les Los Angeles Lakers. L’ailier de 28 ans aurait pu rejoindre LeBron James et Anthony Davis, avant de finalement opter pour le voisin de la Cité des Anges, les Clippers. Via des propos rapportés Parlons Basket , Davis admet que le renfort de Leonard chez les LAK aurait donné quelques craintes aux adversaires.

« Moi, Kawhi et LeBron c’est évidemment quelque chose dont les équipes auraient eu peur »