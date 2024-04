Gasset s’enflamme avec le «héros» de l’OM !

Benjamin Labrousse

Arrivé sur le banc de l’OM en février dernier, Jean-Louis Gasset n’a cessé de monter au créneau concernant certains de ses joueurs en difficulté comme c’est le cas de Pau Lopez. Le gardien espagnol fait preuve d’irrégularité notamment en championnat, mais a une nouvelle fois pu compter sur le soutien de son coach présent en conférence de presse ce vendredi.

L’OM aura besoin d’un grand gardien sur cette fin de saison. Auteur d’erreurs importantes ces dernières semaines, Pau Lopez a néanmoins sorti une performance solide face à Benfica à l’occasion du quart de finale retour de la Ligue Europa (victoires de l’OM aux tirs aux but, 2-2 au cumulé) jeudi dernier. « Pau Lopez est un des leaders du groupe, il est dans les 3-4 avec qui je parle. Il était frustré sur ces derniers matchs car il ne prenait que des buts sur des centres en retrait, des plats du pied, il ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, il a été décisif, et franchement il le mérite » , lâchait notamment le coach Jean-Louis Gasset à son égard.

« C'est une erreur qui arrive à tout le monde »

Mais quelques jours plus tard face à Toulouse, Pau Lopez commettait une grosse erreur permettant au TFC d’égaliser avant la mi-temps (2-2 score final). « De la décompression ? Je ne pense pas, les joueurs étaient concentrés, ils savaient que malgré la fatigue il fallait faire un grand match. Quand on est l'OM on vient pour gagner, c'est une erreur qui arrive à tout le monde » , réagissait alors Gasset à propos de son portier.

« Pau Lopez est un excellent professionnel, un très bon gardien »