Grand retour à l’OM, Gasset déballe tout

Victime d’une déchirure de l’ischio-jambier avec l’équipe de France en mars dernier, Jontahan Clauss était de retour aux affaires avec l’OM face à l’OGC Nice mercredi (2-2). Présent en conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset a expliqué comment, avec l’aide de son staff, ce dernier avait géré le retour à la compétition du latéral droit.

Qualifié pour le dernier carré de la Ligue Europa et actuellement en pleine course à l’Europe en championnat, l’OM va devoir pouvoir compter sur les éléments majeurs de son effectif. A commencer par Jonathan Clauss. Le latéral droit dont la saison aura notamment été marquée par la sortie acerbe du conseiller sportif Medhi Benatia à son égard, est enfin de retour au sein du groupe marseillais. Victime d’une déchirure de l’ischio-jambier face au Chili le 26 mars dernier, l’international Français a signé une prestation de haute volée pour son retour à Marseille.

Jonathan Clauss de retour à l’OM

Auteur du premier but marseillais face à l’OGC Nice (2-2) mercredi soir, Jonathan Clauss s’est rapidement mis en évidence. Cela ne fait aucun doute, le joueur de 31 ans sera un des pions essentiels de Jean-Louis Gasset pour les prochaines échéances, à commencer par le choc face au RC Lens ce dimanche soir (21h). Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, l’entraîneur de l’OM en a profité pour s’exprimer sur l’état physique de Clauss.

« J'ai senti qu'il était un peu fatigué »