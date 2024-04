NBA : Zion Williamson peut-il revenir et sauver les Pelicans ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Zion Williamson espère disputer son premier match de playoffs cette année. Bien que les New Orleans Pelicans soient menés 2-0 par le Oklahoma City Thunder, la star pense pouvoir revenir si son équipe réussit à passer le premier tour. Un scénario peu probable, mais qui suscite l’engouement des fans en NBA.

Blessé aux ischio-jambiers lors du play-in contre les Los Angeles Lakers, après avoir inscrit 40 points et 11 rebonds, Zion Williamson espère pouvoir revenir pendant les playoffs. Malgré l’optimisme de la star, ce scénario semble peu probable.

Zion Williamson se montre optimiste

Selon Shams Charania de The Athletic , la star des Pelicans pense pouvoir revenir pendant les playoffs. Cependant, le journaliste indique aussi que « les Pelicans devraient passer le premier tour pour envisager son retour » , ce qui semble peu probable. En effet, New Orleans est actuellement mené 2-0 par Oklahoma City dans sa série et a subi une défaite de 32 points lors de leur dernier match.

Charania a par ailleurs rappelé que Zion Williamson avait subi une blessure aux ischio-jambiers l’année dernière, ce qui avait résulté en plusieurs mois d’absence. Il est donc peu probable que l’ailier puisse revenir en seulement une ou deux semaines cette fois-ci, comme c’est rarement le cas avec ce type de blessures.

« Un retour dans la série est réaliste »

« Au début, j’ai été très démoralisé. Je ne vais pas mentir » , avait confié Williamson mercredi, lors de sa première apparition devant la presse depuis sa blessure . « La saison s’était tellement bien passée. J’ai pris un ou deux jours pour avaler la pilule. Maintenant, je suis de retour, avec des journées bien remplies. Je continue ma rééducation auprès de l’équipe. Plus je passe de tests, plus je pourrais vite revenir. Mais je dois d’abord passer certains examens. »