NBA : Les Lakers de LeBron James connaissent leur adversaire en playoffs !

Florian Barré

Comme un air de revanche. Si les Denver Nuggets veulent vraiment le titre de « Papa des Lakers », ils auront la chance de l'obtenir lors du premier tour des playoffs 2024 puisque la franchise californienne, emmenée par LeBron James et Anthony Davis, a décroché la nuit dernière le 7e billet qualificatif pour la postseason du côté de la conférence Ouest. Ce en évinçant les Pelicans de la Nouvelle-Orléans.

Moins d'un an après leur joli swipe en finale de la Conférence Ouest (4-0), les Denver Nuggets de Nikola Jokic affronteront les Lakers de LeBron James au premier tour des séries éliminatoires 2024, débutant samedi à la Ball Arena avec le premier match. La franchise du Colorado reste sur huit victoires de rang face aux hommes de Darvin Ham et part ainsi grande favorite de ce choc. De leur côté, les Pourpre et Or peuvent déjà se targuer d’avoir réussi à sortir du play-in tournament.

Batum : «Wembanyama ? Je ne pensais pas qu’il ferait ça dès sa première année…» pic.twitter.com/1dxP0Ahe50 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Les Lakers souffrent mais passent

Les Lakers (47-35) ont terminé la saison régulière à la huitième place et ont battu les Pélicans de la Nouvelle-Orléans 110-106 ce mardi pour valider leur qualification en postseason. La star des Pels, Zion Williamson, a marqué 40 points mais a dû s’éclipser dans les vestiaires en raison d’une blessure apparente à 3:19 de la fin de la partie. LeBron James, lui, a mené les Lakers avec 23 points à 6/20 au tir. Anthony Davis a ajouté 20 points et 15 rebonds. D'Angelo Russell, qui a réussi un sommet en carrière de 41,5 % à 3-points cette saison, a marqué 21 unités, dont un shoot extérieur difficile qui a donné à Los Angeles une avance de quatre points à une minute de la fin.

Un match-up délicat pour LA

Au cours de la saison régulière 2023-24, le MVP présumé Nikola Jokic a récolté en moyenne 29,3 points, 12 rebonds et neuf passes décisives en trois matchs contre les Lakers. Jamal Murray a quant à lui récolté en moyenne 24,7 points, cinq rebonds et 9,3 passes décisives. Le meneur des Nuggets semble plus susceptible de réussir dans ce match que contre les défenseurs ailiers de la Nouvelle-Orléans - il a marqué 32,5 points par match lors du swipe au printemps dernier, tandis que Jokic a réalisé un triple-double de moyenne contre Anthony Davis.