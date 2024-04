NBA : James, Curry, Durant… Les 11 joueurs américains qui sont certains d’être aux JO 2024

Florian Barré

Alors que la saison régulière 2023-24 de la NBA s’est terminée dimanche soir, tous les regards sont désormais tournés vers le play-in tournament qui démarre ce mardi. En cas de défaite contre les Sacramento Kings, Stephen Curry pourrait d’ailleurs y disputer le dernier match de sa saison. Du moins avec les Golden State Warriors. En effet, cet été, le meneur double MVP fera partie de la Team USA lors des Jeux olympiques de Paris. Avec le sien, dix autres noms ont récemment été officialisés.

Paris 2024 approche à grands pas. Les athlètes se préparent, certains savent d’ores et déjà qu’ils seront du voyage depuis de longs mois. Mais pour les joueurs NBA qui rêvent de l’évènement rien ne peut être annoncé trop tôt. Actuellement, Team USA construit le roster qui fera le déplacement jusqu’en France. Et comme on pouvait s’y attendre, il y aura du très beau monde. Sur les douze joueurs pouvant être appelés, onze ont déjà reçu leur convocation.

ESPN dévoile le nom des 11 chanceux

Avec la liste annoncée, les Américains mettent toutes les chances de leur côté pour aller chercher l’Or olympique, dans ce qui devrait être la dernière danse de plusieurs très grandes stars. Seront de la partie dès le 27 juillet selon Adrian Wojnarowski d’ESPN : Stephen Curry, LeBron James, Kevin Durant, Jayson Tatum, Joël Embiid, Devin Booker, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jrue Holiday, Bam Adebayo et Anthony Davis.

Qui sera le 12e homme ?

Ainsi Team USA est presque au complet. Le douzième et dernier joueur attendu pourrait être Jalen Brunson ou Kawhi Leonard. Quoi qu’il en soit, Steve Kerr aura beaucoup de boulot afin de faire de cette team une équipe équilibrée. Par ailleurs, une autre place pourrait se libérer. La participation de Joël Embiid, blessé au ménisque du genou gauche, reste incertaine pour l’heure. À voir dans les prochaines semaines comment évolue la situation.