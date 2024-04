NBA : Un coéquipier clame son amour pour Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La connexion entre Victor Wembanyama et Sandro Mamukelashvili semblait évidente vendredi, lors de la victoire des San Antonio Spurs face aux Denver Nuggets (121-120). Après le match, le joueur géorgien a exprimé combien il s’était rapproché du Français cette saison et combien il appréciait partager le terrain avec lui.

« Personnellement, je suis très heureux de jouer avec lui » , a confié Sandro Mamukelashvili à propos de Victor Wembanyama, vendredi. En une saison, les deux joueurs ont réussi à développer une relation forte, à la fois sur le terrain et en dehors. Une fierté pour le Géorgien.

Mamukelashvili : « Nous avons construit une très bonne alchimie »

« J’ai été avec beaucoup de coéquipiers — et je les aime tous, ne vous méprenez pas. Mais depuis que sommes allés à New York et que [Victor Wembanyama] est venu manger avec moi dans un restaurant géorgien, et qu’il a adoré la nourriture, je l’aime » , a raconté Mamukelashvili, qui arrive à la fin de contrat avec les Spurs.

« J’ai l’impression que nous avons construit une très, très bonne alchimie en dehors (du terrain) » , a-t-il poursuivi. « Personnellement, je suis très heureux de jouer avec lui, c’est un joueur spécial, spécial, spécial. Je ne sais pas si j’en aurai encore l’occasion. Mais le simple fait d’être de pouvoir dire que j’ai joué avec lui et Giannis Antetokounmpo, deux des meilleurs joueurs de la ligue, me rend très heureux. »

NBA : Fin de saison pour Victor Wembanyama https://t.co/TzUwSA8Y0B pic.twitter.com/UnlXVTzXZG — le10sport (@le10sport) April 14, 2024

Prêt à se mouiller pour Victor Wembanyama

Maintenant que Sandro Mamukelashvili est lié à Victor Wembanyama, il se sent également prêt à le défendre. Donc, lorsque Aaron Gordon l’a fait tomber à la suite d’un contact appuyé vendredi, il a ressenti l’envie d’intervenir. Malheureusement, il était sur le banc et n’avait pas envie d’être sanctionné par la NBA.