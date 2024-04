NBA - Victor Wembanyama : Une absence frustrante et des doutes pour la fin de la saison

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama n’a pas joué ce mercredi contre le Thunder d’Oklahoma City. Écarté par précaution après avoir passé 31 minutes sur le terrain la veille, le rookie des Spurs était frustré par cette décision. « Il veut être sur le terrain », a confié Gregg Popovich, le coach de San Antonio, qui a laissé planer le doute sur sa participation au prochain match.

Au début de la saison, Victor Wembanyama avait exprimé son désir de jouer tous les matches. Il aurait préféré être sur le terrain ce mercredi, face au Thunder d’Oklahoma City, plutôt que d’observer la défaite des San Antonio Spurs (89-127) depuis le banc. Son entraîneur a présenté cette décision comme une mesure de précaution, mais cette absence reste frustrante pour le Français.

Les Spurs dominés sans Wembanyama

Après avoir joué pendant 31 minutes la veille dans la victoire contre les Grizzlies (102-87), Wembanyama manquait à l’appel pour le dernier match à l’extérieur des Spurs cette saison. L’intérieur a été mis au repos par son équipe pour « gestion d’une blessure à la cheville droite », bien qu’il semblait en pleine forme à Memphis.

En l’absence de la majorité des cadres du collectif, blessés depuis plusieurs rencontres, le cinq majeur de San Antonio était principalement composé de remplaçants ce mercredi. Ils ont donc été logiquement dominés par le Thunder, l’une des meilleures équipes de la NBA cette saison.

Gregg Popovich : « Il n’aime pas ça »

« Je me sens mal, parce qu’il n’est pas très content de moi actuellement. Il veut être sur le terrain, mais je pense à long terme » , a justifié Gregg Popovich avant le match. « Nous avons eu des problèmes avec [sa cheville droite] au cours de la saison, et comme tout le monde le sait, nous avons dû limiter son temps de jeu pendant un certain temps et le mettre au repos lors des back-to-backs (deux matches en deux jours, NDLR). Dans la dernière ligne droite de la saison, le dernier back to back, cela n’a pas de sens pour moi de pousser, parce que si quelque chose arrivait, je devrais me regarder dans le miroir et dire, “Mais à quoi je pensais ?!” »

NBA : Victor Wembanyama encensé par ses adversaires https://t.co/qxThsnVZ3m pic.twitter.com/SJBG8095e8 — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

« Je dois donc penser à long terme, comme nous l’avons fait avec Tim Duncan » , a poursuivi l’entraîneur des Spurs. « Heureusement pour moi, il est assez intelligent pour le comprendre, même s’il n’aime pas ça. » Zach Collins, pivot titulaire de l’équipe pour remplacer Wembanyama, a fait écho à ces propos. « On peut dire qu’il n’était pas très content » , a-t-il témoigné.

Incertitude pour les deux derniers matches

Il reste seulement deux matches à Victor Wembanyama et aux Spurs cette saison. Cependant, Gregg Popovich n’a pas souhaité confirmer la participation de la star française à la prochaine rencontre, vendredi, face aux Denver Nuggets. « Nous n’avons pas encore de plan. Nous allons voir comment va sa cheville et nous prendrons une décision à partir de là » , a-t-il simplement expliqué.

Avec la troisième dernière place du classement en jeu, plusieurs observateurs soupçonnent la franchise texane de mettre Wembanyama au repos pour maximiser ses chances de perdre, et donc d’obtenir le premier choix de la draft. Les trois dernières équipes de la ligue disposent, en effet, chacune 14 % de chances de récupérer le premier choix, contre 12,5 % pour la quatrième.