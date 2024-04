NBA : Il annonce la fin pour LeBron James

Hugo Chirossel

Comme il l’a récemment déclaré, LeBron James se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Il faut dire que la star des Lakers est désormais âgé de 39 ans et la question est de savoir combien de temps il continuera à jouer en NBA. Selon le journaliste de The Athletic Shams Charania, il ne reste plus qu’un ou deux ans au King.

« Je ne sais pas quand cette porte se fermera et quand je prendrai ma retraite. Mais il ne me reste plus beaucoup de temps . » Après avoir inscrit 40 points lors de la victoire des Lakers sur le parquet des Nets, LeBron James s’est livré sur la fin de sa carrière. Si le temps ne semble pas avoir d'emprise sur lui, le King est tout de même désormais âgé de 39 ans et comme il l’a déclaré, il ne lui reste plus beaucoup de temps.

« Une à deux années, c’est vraiment ce qui est attendu »

Selon le journaliste de The Athletic Shams Charania, LeBron James continuera à jouer pendant encore un ou deux ans : « Pour la plupart des gens auxquels je parle autour de LeBron James et à propos de LeBron James… Une à deux années, c’est vraiment ce qui est attendu. LeBron James va encore jouer une année ou deux, c’est évident. Quand on se base sur ses propos, il arrive au bout du chemin, et pour les joueurs de la stature de LeBron James, c’est dur d’accepter la réalité de la retraite. J’ai d’ailleurs parlé à Rich Paul (l’agent de LeBron, ndlr) aujourd’hui à propos du futur de LeBron James et la transparence dont il fait preuve quand il dit qu’il arrive au bout de sa carrière. Rich Paul m’a dit que c’était comme faire atterrir un avion. On ne fait pas atterrir un avion immédiatement, quand tu es sur le point de descendre à 45 minutes au Sud de la destination, il y a des avertissements, des annonces. Je pense que c’est là qu’en est LeBron, à 45 minutes et en phase de descente . »

« Il aurait pu prendre sa retraite il y a deux ou trois ans »