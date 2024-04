Deux champions NBA font l’éloge de Victor Wembanyama

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Cette année, Victor Wembanyama a réalisé d’immenses progrès. Les Golden State Warriors, qui l’ont affronté en début de saison, ont pu constater son évolution. « Je vois une grande différence entre le début de la saison et aujourd’hui, » a observé Steve Kerr, l’entraîneur de l’équipe, avant sa victoire contre les San Antonio Spurs (117-113).

Victor Wembanyama a affronté les Golden State Warriors trois fois cette saison, sans compter la pré-saison. Par conséquent, Steve Kerr et Draymond Green ont pu observer de près la progression du rookie des San Antonio Spurs au fil de la saison. « C’est un talent très spécial » , a souligné Green.

Victor Wembanyama : « Il n’y a personne comme lui »

« Je vois une grande différence entre le début de la saison et aujourd’hui » , a noté Steve Kerr, dimanche, en conférence de presse d’avant-match. « [Victor Wembanyama] a l’air d’être plus confiant, plus à l’aise. Il n’hésite pas du tout. Il arrive plus facilement à ses spots et à certains endroits, il n’y a absolument rien que vous puissiez faire contre lui. »

« Il n’y a personne comme lui, c’est certain » , a continué le coach, quadruple champion en tant qu’entraîneur avec les Warriors de Stephen Curry. « Ce sera amusant de voir où il ira avec ce talent et cette taille. Et il ne sera pas facile de le défendre, c’est certain. Ou même de marquer contre lui. »

Draymond Green : « Un talent très spécial »

« [Victor Wembanyama] est un talent très, très, très, très spécial » , a également apprécié Draymond Green, après la rencontre. « Je disais juste à Trayce (Jackson-Davis) et aux autres gars que j’étais chanceux de jouer contre lui maintenant, parce qu’ils auront beaucoup à faire à lui à l’avenir et je ne serai plus dans la ligue. »