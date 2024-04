NBA : LeBron James dépasse Michael Jordan et continue d’écrire sa légende

Hugo Chirossel

Alors que les Los Angeles Lakers se sont imposés sur le parquet des Brooklyn Nets dans la nuit de dimanche à lundi (104-116), LeBron James a réalisé son meilleur match de la saison avec 40 points. Ce qui est est également son 672e match à plus de 30 points sur l’ensemble de sa carrière, un de plus que Michael Jordan.

Bien qu’il ne lui reste « plus beaucoup de temps » avant la fin de sa carrière, LeBron James continue encore et encore de marquer l’histoire de la NBA. Comme il l’a confié après la victoire des Los Angeles Lakers sur le parquet des Brooklyn Nets dans la nuit de dimanche à lundi (104-116), le King sait qu’il est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Mais cela ne l’empêche pas, à 39 ans, de continuer à laisser son empreinte sur la Grande Ligue.

40 points pour LeBron James contre les Nets

À Brooklyn, LeBron James a été le grand artisan de la victoire des Lakers, leur 15e à l'extérieur cette saison. Le King a terminé la rencontre avec 40 points, son meilleur total cette saison, ainsi que 7 rebonds et 5 passes, avec une adresse à trois points insolente. En effet, LeBron James a inscrit 9 de ses 10 tirs à longue distance. Sur l’ensemble de la saison, son pourcentage à trois points est de 40,1% et il peut encore égaler son record en carrière, en 2013 lorsqu’il évoluait au Miami Heat (40,6%).

LeBron James dépasse Michael Jordan

Avec 40 unités au compteur, LeBron James a réalisé le 672e match de sa carrière à plus de 30 points, saison régulière et playoffs confondus. Il a ainsi dépassé Michael Jordan, qui a réalisé cette performance à 671 reprises et s’est offert un record inégalé en NBA. Derrière eux se classent Wilt Chamberlain (558), Kobe Bryant (519) et enfin Kareem Abdul-Jabbar (204). Un record de plus pour la star des Lakers.