NBA : Victor Wembanyama « va devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a marqué les esprits ce vendredi, en menant les San Antonio Spurs à une victoire en prolongations contre les New York Knicks (130-126). Après sa performance à 40 points et 20 rebonds, le Français estime qu’il sera bientôt en mesure de regarder les meilleurs joueurs de la NBA dans les yeux.

À mesure que la saison avance, Victor Wembanyama confirme les attentes colossales placées en lui. Le rookie a brillé ce vendredi, lors de la victoire en prolongations des Spurs face aux Knicks (130-126), avec un nouveau record personnel de 40 points. « Il va devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire du basket » , a annoncé Jalen Brunson, son adversaire du soir.

Victor Wembanyama « va devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire »

« [Victor Wembanyama] va devenir l’un des plus grands joueurs de l’histoire du basket » , a estimé Jalen Brunson, qui a livré un duel sensationnel contre la star des Spurs avec ses 61 points. « La façon dont il est construit et ce qu’il a été capable de faire jusqu’à présent… J’ai beaucoup de respect pour lui. »

« Déjà capable de rivaliser avec ces gars-là »

Ce genre de confrontation est un rappel que Victor Wembanyama a déjà sa place dans l’élite de la NBA, à seulement 20 ans. Mais il peut aller encore plus haut. « Je veux faire partie des plus grands » , a lancé le Français, après la rencontre. « J’ai toujours voulu le faire, mais de plus en plus, je vois que je suis déjà capable de rivaliser avec ces gars-là. Je n’y suis pas encore, mais je suis sur la bonne voie. Je le sais et j’y arriverai bientôt. »

NBA : Victor Wembanyama, élève modèle de Gregg Popovich https://t.co/z8uY6Y22xe pic.twitter.com/e0WwRaY2qU — le10sport (@le10sport) March 24, 2024

« Il va continuer de s’améliorer »

« C’est devenu tout à fait normal pour lui de faire ce genre de match où il est partout, à la fois offensivement et défensivement » , a souligné Tre Jones, le coéquipier de Wembanyama à San Antonio. « Et il va continuer de s’améliorer. »