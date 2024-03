NBA : Fin de saison pour les Austin Spurs du Français Sidy Cissoko

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La saison régulière de la G League touche à sa fin, mettant un terme au parcours des Austin Spurs, l’équipe affiliée aux San Antonio Spurs dans la ligue de développement de la NBA. Le Français Sidy Cissoko et ses coéquipiers n’ont pas réussi à atteindre les playoffs, malgré leur victoire sur les Iowa Wolves ce samedi (132-107) pour conclure l’exercice.

Les Spurs à une marche des playoffs

La soirée de samedi était cruciale pour Austin, qui jouait sa qualification pour les playoffs. Pour avoir sa chance, l’équipe devait impérativement gagner contre les Iowa Wolves, ce qu’elle a réussi (132-107), bien aidés par les 15 points de Sidy Cissoko. Cependant, elle avait également besoin que les Rio Grande Valley Vipers perdent afin d’obtenir le dernier ticket pour la postseason . Ces derniers ont remporté leur match contre les Salt Lake City Stars (97-77) quelques heures plus tard, anéantissant leurs espoirs.

Avec un bilan de 20 victoires pour 14 défaites, les Spurs ont terminé à la septième place de la Conférence Ouest, à une marche playoffs. Un résultat frustrant puisque les trois équipes qui les précèdent au classement, toutes qualifiées pour la suite de la compétition, ont exactement le même bilan. L’élimination des Texans s’est jouée sur un tiebreaker .

Sidy Cissoko : « Ils m’ont dit d’être patient »

Le Français Sidy Cissoko, sélectionné en 44e position par les San Antonio Spurs à la draft l’été dernier — en même temps que Victor Wembanyama —, a passé la majorité de son temps à Austin cette année. En 22 matches de saison régulière en G League, il a enregistré des moyennes de 15,7 points, 4,8 rebonds et 3,2 passes en 29,1 minutes par rencontre, à 44 % aux tirs, dont 25 % à trois points. On peut s’attendre à ce que le rookie, qui a jusqu’à présent joué 32 minutes en NBA, reste plus souvent avec l’équipe principale d’ici la fin de l’exercice.