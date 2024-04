NBA : «Il ne me reste plus beaucoup de temps», LeBron James lâche une bombe

Hugo Chirossel

Bien qu’il soit désormais âgé de 39 ans, LeBron James ne cesse d'impressionner. Dans la nuit de dimanche à lundi, le King a encore une fois été décisif dans la victoire des Los Angeles Lakers sur le parquet des Brooklyn Nets (104-116). Mais il ne s’en cache pas et sait très bien que la fin de sa carrière approche de plus en plus.

Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur LeBron James. Le 30 décembre dernier, la star des Lakers a fêté ses 39 ans, lui qui vit actuellement sa 21e saison en NBA, mais cela ne l’empêche pas de continuer à écrire l’histoire de la Grande Ligue. En déplacement sur le parquet des Nets dans la nuit de dimanche à lundi, Los Angeles a une nouvelle fois pu compter sur LeBron James pour l’emporter.

NBA : Victor Wembanyama révèle la clé de sa progression en attaque https://t.co/73tbcndJoj pic.twitter.com/vuWtYlQOcX — le10sport (@le10sport) April 1, 2024

Record de points cette saison pour LeBron James

En effet, LeBron James a tout simplement réalisé son record de points cette saison à Brooklyn, avec 40 unités au compteur, auxquels il a ajouté 7 rebonds et 5 passes. Le King avait des airs de Stephen Curry, puisqu’il a égalé son record de paniers à trois points sur un match en carrière, avec 9/10 à longue distance. Une nouvelle prestation exceptionnelle de LeBron James qui a permis aux Lakers de décrocher leur 15e victoire à l’extérieur cette saison (104-116).

« Il ne me reste plus beaucoup de temps »