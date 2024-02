NBA – LeBron James se confie sur sa retraite : « Ça approche »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James, à 39 ans, fait toujours partie des meilleurs joueurs de la NBA. Meilleur marqueur de l’histoire de la ligue et l’un des plus grands athlètes de tous les temps, il reconnaît toutefois que sa carrière approche de sa fin. L’ailier des Los Angeles Lakers a évoqué sa retraite potentielle ce dimanche, lors du All-Star Week-end.

Joueur NBA le plus âgé encore en activité, la retraite de LeBron James approche inévitablement. Ce sujet a donc été l’un des thèmes principaux de sa conférence de presse ce dimanche, avant le All-Star Game.

LeBron James : « Ça approche »

Participant à son 20e All-Star consécutif ce dimanche, LeBron James est un modèle de longévité inégalé en NBA. Cependant, compte tenu de son âge, sa retraite est imminente et il en est conscient. « Je ne sais pas comment cela va se passer, mais ça approche » , a-t-il déclaré devant une large foule de journalistes. « Ça approche, c’est certain. »

« J’espère que ce sera avec les Lakers »

James pourrait devenir agent libre cet été. Il dispose d’une option joueur de 51,4 millions de dollars à Los Angeles. De nombreuses rumeurs, alimentées par ses propres déclarations, évoquent la possibilité qu’il quitte l’équipe pour jouer avec son fils, Bronny, avant de prendre sa retraite. Cependant, le King affirme qu’il espère prendre sa retraite avec les Lakers, qu’il a rejoints en 2018.



« J’ai été très content d’être un Laker ces six dernières années et j’espère que ça va continuer » , a souligné le quadruple champion NBA. « Mais je ne sais pas combien de temps cela durera ou dans quel uniforme je serai. J’espère que ce sera avec les Lakers. C’est une franchise exceptionnelle, avec tellement de grands joueurs. Mais on verra. »

NBA : LeBron James aurait pu rejoindre Stephen Curry aux Warriors https://t.co/x6ogu1k7qt pic.twitter.com/KaQCgyZGyQ — le10sport (@le10sport) February 15, 2024

« Faire une tournée d’adieu ou faire comme Tim Duncan ? »