NBA : Wembanyama empile déjà les records

Hugo Chirossel

Très attendu en NBA, cela fait maintenant quatre mois que Victor Wembanyama a fait ses débuts dans la Grande Ligue. Si les Spurs sont bons derniers de la conférence Ouest, Wemby de son côté a malgré tout réussi à tirer son épingle du jeu et il ne lui aura pas fallu longtemps pour s'offrir plusieurs records.

Premier Français de l’histoire à être drafté en première position, Victor Wembanyama était très attendu en NBA, et il n’a pas déçu. Les Spurs pointent à la dernière place de la conférence Ouest, avec un bilan de 11 victoires pour 44 défaites, mais Wemby a tout de même réussi à s’illustrer. Il n’aura suffi que de quatre mois à Victor Wembanyama pour s’offrir plusieurs records dans la Grande Ligue.

Une saison déjà record

Le 8 décembre dernier face aux Chicago Bulls (112-121), Victor Wembanyama a compilé 21 points et 20 rebonds, devenant ainsi le plus jeune joueur de l’histoire de la NBA avec au moins 20 points et 20 rebonds dans le même match. À cette occasion, il a également atteint la barre des 350 points, 50 passes, 50 contres et 25 interceptions, le tout en seulement 20 rencontres, un record de précocité. Après 30 matchs disputés, Victor Wembanyama avait une moyenne de 19,2 points, 10,1 rebonds, 3,2 contres, 2,8 passes et 1,2 interceptions, du jamais vu pour un rookie.

Victor Wembanyama dépasse Dwight Howard

Lors d’une nouvelle défaite des Spurs, cette fois-ci contre les New Orleans Pelicans (110-146), le 17 décembre, Victor Wembanyama a inscrit 17 points et récupéré 13 rebonds, signant ainsi son 14e double-double depuis le début de la saison, son 8e d’affilée. Ce qui lui a permis de dépasser Dwight Howard, qui en avait enchaîné 7 consécutifs en 2005. Un record pour un joueur âgé de moins de 20 ans. Quelques jours plus tard, le 7 janvier, Victor Wembanyama a réalisé 5 contres face aux Cleveland Cavaliers (défaite 117-115) et passé la barre des 100 contres en NBA. Ce qui a fait de lui le 6e joueur de l’histoire à atteindre cette marque en moins de 35 matchs après Shawn Bradley (1993-1994), Manute Bol (1985-1986), Terry Tyler (1978-1979), Alonzo Mourning (1992-1993) et Shaquille O’Neal (1992-1993).

Un triple-double avec contre, du jamais vu depuis 34 ans

Enfin, le 12 février dernier, Victor Wembanyama s’est de nouveau offert une performance historique, et cette fois-ci, les Spurs se sont en plus imposés. Face aux Toronto Raptors (99-122), le Français a réalisé son premier triple-double en NBA, avec 27 points, 14 rebonds et 10 contres, devenant ainsi le quatrième rookie de l’histoire auteur d’un triple-double avec contre, après David Robinson, Ralph Sampson et Mark Eaton, le tout en ayant passé moins de 30 minutes sur le parquet. Ce qui a fait de lui le premier joueur à totaliser 10 contres et 5 passes dans un match avec un tel temps de jeu.