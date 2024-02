NBA - Wembanyama : Du jamais vu depuis 30 ans !

Hugo Chirossel

Alors que les Spurs se sont imposés sur le parquet des Toronto Raptors dans la nuit de lundi à mardi (99-122), Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé. Le Français a réalisé une performance historique, puisqu’il a terminé la rencontre en triple-double, avec 10 contres. Du jamais vu depuis 34 ans et un certain David Robinson, ancienne star de San Antonio.

Drafté à la première position par les Spurs en juin dernier, Victor Wembanyama a rapidement été comparé à David Robinson et Tim Duncan. Deux grands joueurs de l’histoire de San Antonio, par la taille et le talent, eux aussi draftés en numéro 1 par la franchise texane, en 1987 pour le premier et en 1997 pour le second. Victor Wembanyama continue de marcher sur les traces des deux légendes des Spurs et surtout de David Robinson, puisqu'il vient d'être auteur d’une performance qu’il était le dernier à avoir réalisée.

Du jamais vu depuis David Robinson

Dans la nuit de lundi à mardi, les Spurs ont obtenu leur onzième victoire de la saison sur le parquet des Toronto Raptors (99-122), emmenés par un Victor Wembanyama des grands soirs. Ce dernier a été auteur de son premier triple-double en NBA, avec 27 points, 14 rebonds et 10 contres. C’est la première fois qu’un rookie réalise un triple-double avec contre depuis David Robinson, qui l’avait fait trois fois lors de la saison 1989-90. Avant lui, seuls Ralph Sampson (1983-84) et Mark Eaton (1982-83) l’avaient fait. Le dernier joueur en date à avoir réalisé un triple-double avec contre est Clint Capela le 22 janvier 2021 lors d’une rencontre opposant les Hawks et les Timberwolves.

