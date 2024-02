NBA : Victor Wembanyama réalise l’impensable face aux Raptors

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a encore marqué l’histoire de la NBA ce lundi, lors de la victoire des San Antonio Spurs contre les Toronto Raptors (99-122). Le premier choix de la draft a livré une performance exceptionnelle, réalisant un triple-double inhabituel, le deuxième de sa carrière, et établissant un nouveau record de contres.

Auteur d’un triple-double avec 10 contres, Victor Wembanyama a inscrit son nom dans les annales de la NBA ce lundi. Le rookie des San Antonio Spurs a réalisé une performance exceptionnelle, menant son équipe à la victoire à Toronto (99-122).

Victor Wembanyama domine les Raptors

En seulement 29 minutes, Victor Wembanyama a réalisé une performance phénoménale avec 27 points, 14 rebonds et 10 contres — un nouveau record personnel et un nouveau record pour un joueur cette saison. Il a également accumulé 5 passes décisives et 2 interceptions. Le Français a dominé des deux côtés du terrain, mais surtout en défense, où il a annihilé les attaques des Raptors dans la raquette.

Wembanyama entre dans l’histoire de la NBA

Victor Wembanyama est le premier joueur depuis Clint Capela (Atlanta Hawks), le 22 janvier 2021, à réaliser un triple-double avec 10 contres, une performance extrêmement rare. Il est également le premier rookie à réussir un tel exploit depuis David Robinson, légende de San Antonio, en 1990. Enfin, il est le premier joueur depuis Hakeem Olajuwon, en 1996, à cumuler plus de 20 points, 10 rebonds, 10 contres et 5 passes décisives. Un exploit qui le place en bonne compagnie.

Une performance rassurante pour Wembanyama et les Spurs

Cette performance est rassurante pour Victor Wembanyama et les Spurs, qui n’avaient pas montré un jeu aussi convaincant deux jours plus tôt lors de leur défaite de 20 points contre les Brooklyn Nets (103-123). Le rookie et son équipe semblaient épuisés par l’enchaînement des matches et au milieu d’un creux dans leur saison. Cette victoire et cette ligne statistique prouvent qu’ils sont capables de surmonter cela, comme l’espérait Gregg Popovich. Ils joueront mercredi à Dallas, avant la traditionnelle pause de milieu de saison avec le All-Star Game.