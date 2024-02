NBA : Victor Wembanyama se confie sur la fatigue des Spurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont disputé samedi leur 18e match en un mois. Le calendrier actuel leur est largement défavorable, avec 26 jours consécutifs sans match à domicile et un enchaînement de rencontres intense. Après leur défaite contre les Brooklyn Nets ce samedi (103-123), le Français a partagé ses réflexions sur ce défi.

Victor Wembanyama : « Nous sommes impactés physiquement »

« Personnellement, je me sens bien, mais nous sommes impactés physiquement » , a reconnu Wembanyama, auteur de 21 points et 4 rebonds face aux Nets. « Traverser cette période, c’est un défi. Nous devons faire des efforts supplémentaires, car même si nous ne le sentons pas, nous risquons de sauter un peu moins haut et de courir un peu moins vite qu’au début de la saison. »



Sur le terrain, le Français ne semblait pas être à 100 % de ses capacités ce samedi, ce qui n’est pas surprenant après 47 matches. Les rookies se heurtent généralement à un « mur » à cette période de l’année. Il n’a pris aucun rebond en première mi-temps, ce qui ne lui est arrivé que deux fois cette saison.

Gregg Popovich : « Je vois des signes de fatigue chez tout le monde »