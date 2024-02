NBA : Victor Wembanyama décrit sa « progression satisfaisante »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama découvre toujours la NBA, mais sa compréhension du jeu a déjà beaucoup progressé depuis le début de la saison. Avant le départ des San Antonio Spurs pour un long road trip, le Français fait le bilan de la première moitié de la saison et de ses progrès.

Victor Wembanyama : « Il faut défendre contre les meilleurs joueurs du monde »

Malgré une première moitié de saison limitée à une moyenne de 28,6 minutes de jeu, Victor Wembanyama affiche des moyennes de 20,4 points, 10,3 rebonds, 3,2 passes et 3,1 contres par match. Il est le meilleur marqueur et rebondeur parmi les rookies, et aussi le meilleur contreur de toute la NBA. Alors, trouve-t-il la compétition « plus facile » que ce qu’il attendait ?



« Je ne dirais pas que c’est plus facile » , répond-il. « En attaque, on a certes plus d’espace qu’avant, avec de meilleurs joueurs et tireurs autour pour nous aider. Mais d’un autre côté, il faut aussi défendre contre les meilleurs joueurs du monde, et c’est difficile. Je ne dirais pas que c’est plus facile, mais que c’est différent. » Il a notamment parlé d’un défi d’ordre mental.

« La plus grande adaptation tactique que j’ai dû faire… »