NBA : Des nouvelles inquiétantes pour Joel Embiid

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid, blessé au ménisque latéral du genou gauche, a décidé de se faire opérer. La procédure aura lieu cette semaine. Les Philadelphia 76ers restent cependant évasifs sur les détails de sa situation, laissant les fans dans l’incertitude. Le MVP en titre pourra-t-il rejouer cette saison et participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ?

C’est confirmé, Joel Embiid sera bientôt opéré pour sa blessure au ménisque latéral du genou gauche. Alors que le camp du joueur envisageait une option qui lui aurait permis d’éviter la chirurgie, ils ont finalement décidé d’opter pour l’opération. Les Philadelphia 76ers n’ont cependant pas donné de détails sur la nature exacte de sa blessure ou de l’opération.

Quelle opération pour Joel Embiid ?

La question reste de savoir quelle sera exactement l’opération que Joel Embiid subira. S’il s’agit seulement d’une petite intervention, le joueur pourrait revenir après quelques semaines de repos. Cependant, s’il a besoin d’une suture méniscale, il pourrait être absent pendant plusieurs mois. Selon Shams Charania de The Athletic , un fragment de son ménisque est déplacé, un type de déchirure qui nécessite généralement une lourde opération.

Un retour possible cette saison ?

Selon Adrian Wojnarowski d ’ESPN , Philadelphie ne ferme pas la porte à un éventuel retour de Joel Embiid avant la fin de la saison. Cependant, s’il subit cette opération majeure, il pourrait manquer entre trois et six mois de compétition — et donc ne pas être rétabli avant l’intersaison. Il est même possible que le natif de Yaoundé, au Cameroun, qui a décidé de représenter les États-Unis sur la scène internationale, soit forfait pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 à cause de cette blessure. La durée de son absence devrait être précisée dans la semaine, après son opération.

Un coup dur pour les 76ers

Les 76ers affichent un bilan de 4 victoires pour 10 défaites sans Joel Embiid cette saison. Si Philadelphie est parmi les meilleures équipes de la Conférence Est, c’est en grande partie grâce à leur star, parmi les favoris pour le titre de MVP. Malgré la présence. de Tyrese Maxey, nouveau All-Star, les choses pourraient rapidement s’effondrer s’il venait à s’absenter pour une longue période.