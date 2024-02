NBA : La sortie surprenante de Rudy Gobert sur sa non-sélection au All-Star Game

Florian Barré

Non, Rudy Gobert n’a encore une fois pas été retenu pour le All-Star Game 2024 qui aura lieu dans quelques jours. Dans la liste, Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards lui ont été préférés pour représenter les Timberwolves. Au même poste à l’Ouest, Nikola Jokic, Anthony Davis et KAT ont été sélectionnés. Pour autant, cette décision ne semble pas l’affecter, bien au contraire.

Snobé par les fans, les journalistes et les joueurs, Rudy Gobert avait plus de choses positives à faire valoir qu’en 2023. Après trois sélections consécutives au All-Star Game en 2020, 2021 et 2022, le pivot tricolore ratera pour la deuxième fois consécutive la grande soirée des étoiles. Pourtant, celui-ci réalise une saison exemplaire. Premier à l’Ouest avec les Minnesota Timberwolves (ex-aequo avec le Thunder d’OKC), Gobert jouit de statistiques alléchantes : 13.7 points, 12.5 rebonds et 2.1 contres en moyenne par match depuis le début de la saison.

« Ça me fait des vacances »

Si se sentir snobé n’a rien d’agréable, l’ancien du Jazz a cependant trouvé comment relativiser : « Personnellement, je ne place pas trop d’attentes quand il s’agit du ASG. Ce n’est pas la première fois que je suis pris pour acquis ou qu’on me manque de respect à ce propos. Je suis dans cette ligue depuis longtemps, je sais comment ça marche. Et au final je suis content, ça me fait un peu de vacances ! Meilleur défenseur du monde, premiers à l’Ouest, meilleure défense de la ligue, et je peux aller à la plage pendant le All-Star week-end…c’est peut-être ça ma chance finalement ! ».

