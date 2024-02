NBA : LeBron James reste mystérieux sur son futur avec les Lakers

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James laisse planer le doute. Face à la presse ce samedi, le joueur des Los Angeles Lakers a refusé de donner des explications concernant sa publication énigmatique sur les réseaux sociaux et de clarifier son avenir avec l’équipe, qu’il peut quitter cet été s’il le souhaite.

Le matin du match entre les Los Angeles Lakers et les New York Knicks, ce samedi, LeBron James n’a pas souhaité éclairer sa situation devant la presse. Il n’a pas voulu commenter sa publication cryptique sur les réseaux sociaux ni son futur avec la franchise californienne.

Une publication énigmatique sur les réseaux sociaux

Après la défaite des Lakers contre les Atlanta Hawks mardi dernier, James a posté un emoji de sablier sur X (Twitter). Cette publication, mystérieuse, a laissé les observateurs dans l’incertitude. Les spéculations se sont multipliées, certains pariant sur un futur transfert ou l’annonce d’un changement majeur à Los Angeles.



Interrogé à ce sujet ce samedi, il a refusé de s’expliquer. « Non » , a-t-il simplement répondu lorsqu’on lui a demandé s’il voulait clarifier son tweet, selon les propos relayés par The Athletic .

L’avenir incertain de LeBron James