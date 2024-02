Gros trade en NBA, un coéquipier de Ja Morant file à Houston

Florian Barré

C’est une annonce officielle : les Memphis Grizzlies ont accepté d’échanger Steven Adams, blessé depuis plusieurs mois, aux Houston Rockets et récupèrent en contrepartie Victor Oladipo et trois seconds tours de draft, selon Adrian Wojnarowski. La franchise du Tennessee recevra deux choix de deuxième tour en 2024 et un en 2025.

Les Houston Rockets ont acquis le pivot des Memphis Grizzlies Steven Adams dans le cadre d'un échange contre l’arrière Victor Oladipo et trois choix de deuxième tour de draft, ont annoncé les équipes jeudi. Dans ce même cadre, les Grizzlies obtiennent un choix de deuxième tour en 2024 via Oklahoma City, un choix de deuxième tour conditionnel en 2024, qui sera le choix le plus favorable entre celui des Brooklyn Nets et celui de Golden State, et un en 2025 via Houston directement.

Adams, la recrue parfaite ?

Steven Adams, âgé de 30 ans, est absent depuis janvier 2023 après avoir subi une opération au genou droit, mais devrait être complètement rétabli pour la saison 2024-25. Les Rockets sont impatients d'associer son physique, son rebond et son leadership en renfort du pivot en plein essor qu’est Alperen Sengun. L'entraîneur Ime Udoka accorde une grande importance à l'amélioration de la robustesse et du rebond de l'équipe et Adams est un joueur qui a mené la NBA en matière de rebond offensif en 2021-22 et 2022-23. Avant sa blessure au genou la saison dernière, il avait réalisé en moyenne 11,5 rebonds au total en 42 matchs.

Pas de retour prévu pour Oladipo

L'accord supprime 12,4 millions de dollars de salaire garanti de la masse salariale des Grizzlies pour 2024-2025, les ramenant d'environ 17 millions de dollars en dessous du niveau punitif de 190 millions de dollars du plafond salarial. Oladipo, dont le contrat arrive à expiration, n'a pas de date pour son retour au jeu. Celui-ci a également été absent toute la saison. Il s'est déchiré le tendon rotulien de son genou gauche lors des séries éliminatoires la saison dernière alors qu'il jouait pour le Miami Heat.