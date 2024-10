Mercato : Le PSG va boucler cinq signatures !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Même si le marché des transferts est actuellement fermé, dans les jours et semaines à venir, le PSG pourrait bien annoncer plusieurs signatures. En effet, le club de la capitale a travaillé en coulisses sur différentes prolongations de contrat. Des dossiers qui avancent très bien et au total, ce sont 5 deals qui pourraient prochainement être officialisés.

Entraîneur du PSG, Luis Enrique a su convaincre sa direction grâce à son travail. Ainsi, cela fait maintenant plusieurs semaines qu’il est question d’une prolongation pour l’Espagnol. Actuellement dans sa dernière année de contrat à Paris, Luis Enrique va poursuivre l’aventure avec le club de la capitale. Rien n’est encore officiel, mais France Bleu a confirmé la prolongation de deux ans pour le technicien parisien. La première des 5 signatures qui se prépareraient au PSG !

C’est quasiment bouclé avec Vitinha

Et après Luis Enrique, c’est Vitinha qui pourrait être le prochain à parapher un nouveau contrat avec le PSG. Indiscutable aujourd’hui dans l’entrejeu, le Portugais pourrait bientôt être lié jusqu’en 2029 avec le club de la capitale. Un accord total aurait été trouvé et il ne manquerait désormais plus que la signature de Vitinha. De quoi faire le bonheur du PSG qui espère voir le milieu de terrain portugais faire une « très longue carrière » à Paris.

Hakimi, Donnarumma et Mendes sont les prochains

Après Vitinha, le PSG s’occupe également d’Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Nuno Mendes. Là encore, ces différents dossiers sont bien engagés. Malgré les rumeurs l’annonçant de retour au Real Madrid, le Marocain serait proche de prolonger jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Pour ce qui est du gardien italien et du latéral portugais, les discussions seraient « positives » à en croire les informations rapportées par France Bleu.

Une prolongation au PSG qui devrait faire plaisir à Donnarumma, lui qui confiait récemment : « Un club comme le PSG apporte énormément sur tous les plans, et j’espère rester ici le plus longtemps possible et marquer l’histoire. Un de mes buts est d’avoir une carrière ici aussi longue que celle de Marquinhos ! ».