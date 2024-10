Mercato : Le PSG s'est sorti d'une galère grâce à Neymar et Messi

Amadou Diawara

Lors de son arrivée au PSG, Luis Campos avait une mission. Alors que la génération bling-bling était terminée, le conseiller football parisien a fait tout son possible pour baisser la masse salariale du club, et ce, pour ne plus être menacé par le fair-play financier. En ce sens, Luis Campos n'a pas retenu Neymar et Lionel Messi lors de l'été 2023.

Lors de l'été 2022, Luis Campos a posé ses valises au PSG. Recruté en tant que conseiller football, le dirigeant portugais a lancé une révolution à Paris. En effet, le PSG a mis fin à la génération bling-bling avec Luis Campos.

Campos s'est activé pour baisser la masse salariale du PSG

Comme l'a souligné L'Equipe, le PSG n'a plus recruté de superstars depuis l'arrivée de Luis Campos. D'ailleurs, le club de la capitale ne s'est offert qu'un seul joueur classé dans le top 30 mondial au moment sa signature : Ousmane Dembélé, qui a rejoint Paris en provenance du FC Barcelone en aout 2023.

Messi et Neymar non retenus par le PSG

A en croire L'Equipe, Luis Campos a une feuille de route bien précise depuis qu'il est le conseiller football du PSG. En effet, le Portugais a pour mission de baisser la masse salariale de l'écurie rouge et bleu pour être épargné par le fair-play financier. Le PSG ayant reçu deux fortes amendes lors des deux saisons précédant l'arrivée de Luis Campos. Pour remplir cet objectif, le club de la capitale n'a pas retenu Lionel Messi et Neymar, partis respectivement à l'Inter Miami et à Al Hilal durant l'été 2023. De surcroit, le PSG a pu « tourner la page plus nettement aux yeux du monde » grâce aux départs des deux vedettes sud-américaines.