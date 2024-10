Mercato : L’OM lui met la pression pour son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé il y a maintenant trois ans en provenance de Schalke 04, Amine Harit est aujourd’hui un des plus anciens à l’OM. Annoncé sur le départ l’été dernier, l’international marocain est finalement resté, mais le club attend plus de lui, notamment en termes de statistiques. Autrement, son avenir à Marseille pourrait être remis en question dès le mois de janvier.

Remplaçant avant la trêve internationale contre Angers (1-1), Amine Harit a retrouvé une place de titulaire dimanche sur la pelouse de Montpellier (0-5). Le milieu offensif âgé de 27 ans a profité de la grave blessure au genou de Valentin Carboni, qui lui avait été préféré face au SCO, dans un rôle un peu différent que depuis le début de la saison.

Changement de rôle pour Harit à Montpellier

Plutôt qu’un 4-2-3-1, Roberto De Zerbi a opté pour un 4-3-3 à Montpellier, un système qui colle plus aux caractéristiques d’Adrien Rabiot, titulaire pour la première fois avec l’OM. Amine Harit était donc positionné en tant que relayeur. Après un début de première période délicat, il a inscrit le deuxième but marseillais, a été plus percutant et a provoqué l’expulsion de Stefan Dzodic. Comme indiqué par L’Équipe, le technicien italien avait remarqué que l’international marocain (24 sélections) avait du mal quand il était dos au but, mais apprécie sa percussion lorsqu’il a le jeu devant lui.

L’OM attend plus d’efficacité de la part d’Harit

En plus d'Adrien Rabiot, ce changement de système pourrait donc également bénéficier à Amine Harit, qui sait que son avenir à l’OM n’est pas scellé. Un départ avait déjà été évoqué l’été dernier et les questions autour de son futur pourraient vite revenir, lui qui est sous contrat jusqu’en juin 2027. D’après L’Équipe, le club lui répète souvent qu’il attend plus de lui au niveau des statistiques. Amine Harit a inscrit 2 buts et délivré 4 passes décisives cette saison et doit encore montrer son efficacité pour ne pas qu’un transfert soit un sujet en janvier.