Mercato - PSG : Une réunion au sommet est révélée pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG a rapidement cherché à attirer un joueur de grand talent sur l’aile gauche, et avait coché le nom de Khvicha Kvaratskhelia. D’accord pour rejoindre le club parisien, l’ailier géorgien était finalement resté à Naples, qui souhaite désormais le prolonger. Cependant, alors que les deux parties ne sont pas d’accord, une grande réunion devrait être programmée d’ici peu.

Le mercato estival du PSG aura été marqué par plusieurs échecs. Si Paris s’est renforcé par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs comme Désiré Doué, João Neves, ou encore Willian Pacho, le club de la capitale a manqué de peu un gros coup avec la venue de Khvicha Kvaratskhelia. Auteur de deux superbes saisons à Naples, le Géorgien était tout proche du PSG cet été.

Mercato - PSG : Jaloux, Luis Enrique recale une star ? https://t.co/loFTZne7Ic pic.twitter.com/o00UbAELTj — le10sport (@le10sport) October 22, 2024

Le PSG était proche de recruter Kvaratskhelia cet été

Et pour cause, fin juin, l’Equipe révélait qu’un accord de principe existait entre les dirigeants parisiens et le joueur de 23 ans, emballé à l’idée de signer en faveur du PSG. Cependant, le club français n’aura jamais réussi à se mettre d’accord avec Naples, qui demandait une somme gigantesque pour son joyau. Résultat, le club napolitain souhaite désormais prolonger Khvicha Kvaratskhelia.

Une réunion prévue à Naples pour sa prolongation

Comme le précise le quotidien régional Il Mattino ce mardi, Naples souhaite offrir un salaire de 5M€ annuel à son joueur, alors que son agent en réclame 8M€. Face à ce désaccord, une réunion est prévue entre les dirigeants napolitains, et Mamuka Jugeli, agent du Géorgien, qui se trouve actuellement en Italie. Cette dernière devrait se dérouler avant la réception de Lecce ce samedi...