«Mbappé est comme 007», la comparaison insolite de la presse espagnole

On le sait, Kylian Mbappé n’est pas le plus grand défenseur et adepte du travail défensif. Alors que cela lui avait été reproché par certains au PSG, c’est à nouveau le cas depuis son arrivée au Real Madrid. Mais en Espagne, d’autres prennent également la défense de Mbappé. C’est le cas d’Alvaro Benito, qui s’est justifié avec une improbable comparaison.

En Espagne, le travail défensif de Kylian Mbappé est un sujet qui fait parler. A ce propos, Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, a notamment expliqué : « Ce que je demande à Mbappé ? Qu'il marque des buts, pas qu'il aille faire le pressing ». Mbappé se voit ainsi dispensé de certains efforts défensifs…

« Si Mbappé te met 40 buts et est super décisif… »

Pour El Larguero, Alvaro Benito a réagi à cela, comparant Kylian Mbappé à 007, James Bond ayant lui le permis de tuer. « Si Mbappé te met 40 buts et est super décisif… Il est comme 007, il a le permis pour ne pas courir, comme Ronaldo ou Messi, qui pour rester frais ne faisait pas toutes les courses. Ce n’est pas nouveau dans le football », a-t-il lâché.

« Personnellement, ça ne me dérange pas »

Kylian Mbappé peut d’ailleurs compter sur Federico Valverde pour compenser défensivement. Dernièrement, le joueur du Real Madrid expliquait : « Mon avis, c'est qu'il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de vraiment défendre. C'est bien qu'ils nous aident, de temps en temps, mais c'est comme les défenseurs : personne n'attend d'eux qu'ils attaquent durant quatre-vingt-dix minutes, non ? C'est une affaire de compréhension du jeu. Personnellement, ça ne me dérange pas de courir pour nos attaquants, pour qu'ils profitent. Je veux qu'ils marquent deux ou trois buts. J'essaie aussi de protéger nos défenseurs, pour qu'ils aient un match tranquille. Voilà, nous les milieux, on essaie juste de faire en sorte que tout le monde passe un bon moment ».