NBA : Jackpot à 12M€ pour Wembanyama !

Pierrick Levallet

Impressionnant lors de sa première saison en NBA, Victor Wembanyama se sait désormais très attendu avec les San Antonio Spurs. Le phénomène de 20 ans est déjà l’un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste. D’ailleurs, le Français devrait toucher un jackpot pour sa deuxième année en NBA.

Victor Wembanyama est désormais très attendu avec les San Antonio Spurs. Élu rookie de l’année, le Français a mis tout le monde d’accord dès sa première saison en NBA. Le joueur de 20 ans est doté d’un potentiel hors-norme et vise naturellement le titre cette année. Victor Wembanyama va d’ailleurs toucher un véritable jackpot pour son deuxième exercice au sein de la ligue américaine.

Le salaire de Wembanyama augmente chez les Spurs !

D’après les informations d’Hoopshype, Victor Wembanyama devrait percevoir un salaire d’environ 12M€ cette saison. Le crack des San Antonio Spurs touchait 500 000€ de moins l’année dernière. Le Français a eu droit à une belle augmentation. Et s’il continue de briller, Victor Wembanyama pourrait voir ses émoluments continuer à grimper.

Wembanyama a «envie d’être All-Star»

En attendant, le joueur de 20 ans s’est fixé certains objectifs pour sa deuxième saison en NBA. « On sera plus axé cette année sur les victoires. L’objectif sera les play-ins, ou les playoffs. C’est clairement un des objectifs dont je parle avec le coach : je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. Ce sont des objectifs que je regarde, certains sont évidents. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » a indiqué Victor Wembanyama il y a quelques jours. Reste maintenant à voir s’il parviendra à atteindre ses objectifs avec les San Antonio Spurs cette saison.