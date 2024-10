NBA : Wembanyama prend du poids, un avertissement est lâché

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours avant la reprise de la NBA. Un retour de la saison régulière qui va nous permettre de revoir Victor Wembanyama avec les Spurs. Le Français va d'ailleurs quelque peu être métamorphosé. En effet, il a révélé avoir pris de la masse musculaire durant l'intersaison. Pas de quoi mettre en danger Wembanyama pour le moment, mais attention si cela se répète à l'avenir...

C'est un Victor Wembanyama plus massif qu'on aura l'occasion de revoir avec les Spurs pour sa deuxième saison en NBA. En effet, le Français a profité de l'intersaison pour prendre du muscle. Ce sont ainsi 11kg qui auraient été pris par Wembanyama, passant ainsi de 95 à 106kg. Une prise de poids qui fait forcément réagir.

Entre les JO et la NBA, Wembanyama a fait son choix https://t.co/4HmTO3pEBf pic.twitter.com/XWfgotePR9 — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

« 11kg, ce n’est pas gênant. Mais... »

Ancien kiné de Victor Wembanyama, Pierre-Yves Couve a réagi pour RMC à cette prise de masse musculaire du crack des San Antonio Spurs. Il a alors lâché un avertissement au Français à ce propos, expliquant : « 11kg, ce n’est pas gênant. Mais si vous lui remettez 15kg l’année prochaine, je serai un peu plus inquiet. Car au bout d’un moment, il y aura forcément de la mauvaise graisse, pas que du muscle ».

« La masse musculaire, c’est de la masse maigre, donc ce n’est pas la masse grasse »

Manuel Lacroix, actuel préparateur physique de l’équipe de France de basket, a lui confié sur ce nouveau poids de Victor Wembanyama : « Être plus lourd, ça va lui permettre d’opposer une masse corporelle et un poids de corps plus importants dans les duels au sol avec tous ces joueurs qui sont actuellement plus lourds que lui et qui essaient régulièrement, comme Nikola Jokic, de l’enfoncer et de venir le heurter. Victor aura désormais une masse musculaire plus importante à opposer à ça, donc une plus grosse résistance. La masse musculaire, c’est de la masse maigre, donc ce n’est pas la masse grasse. Ce qui fait qu’il est plus fort. En prenant cette masse musculaire, en plus d’opposer un poids supérieur, il va opposer une force plus grande. Il est plus fort qu’avant. C’est donc une progression très intéressante pour tous les contacts et les duels au sol ».