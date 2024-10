NBA : La désillusion de Wembanyama

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 25 octobre prochain, les Spurs débuteront leur saison de NBA avec une rencontre face aux Dallas Mavericks. Bien évidemment, les regards se tourneront à nouveau vers Victor Wembanyama. Après un excellent premier exercice de l'autre côté de l'Atlantique, le Français va désormais devoir confirmer tout en visant plus haut. Et à l'occasion de revenir sur ses débuts en NBA, Wembanyama n'a pas manqué de faire part de certaines déceptions.

Il y a un peu plus d'un an maintenant, c'est logiquement que Victor Wembanyama avait été drafté en premier par les San Antonio Spurs. Il n'aura pas fallu longtemps au Français pour se faire adopter du côté du Texas. Il faut dire qu'avec ses performances, celui qui a été élu Rookie Of the Year a mis tout le monde d'accord. Pour sa première saison en NBA, Wembanyama a frappé très fort. Pour Sports Illustrated, Wemby est d'ailleurs revenu sur sa découverte de la Ligue avec quelques désillusions.

« Ils ne semblent pas travailler autant que je le pensais »

Que s'est-alors alors passé pour que Victor Wembanyama déchante quelque peu à son arrivée en NBA ? Le joueur des Spurs a balancé, expliquant alors : « Je pense que, dans le bon comme dans le mauvais sens, c'est à quel point les meilleurs du jeu sont vraiment les meilleurs. Dans le bon sens, certains d'entre eux sont vraiment impressionnants et inspirants dans leur façon d'aborder le jeu tous les soirs. Mais il y en a d'autres que j'aimais bien. Je ne suis pas sûr qu'ils méritent... Ils ne semblent pas travailler autant que je le pensais. (…) Je ne suis pas déçu, mais je me dis : "C'est tout ?" ».

Wembanyama conquis par Kevin Durant

Victor Wembanyama s'attendait donc à voir certains grands noms de la NBA travailler plus que cela. Malgré tout, le joueur des Spurs garde certains modèles, des joueurs qui l'inspirent. Qui ? « Il y a KD bien sûr. Et Rudy Gobert que je connais mieux avec l'équipe de France. Je connais leur éthique de travail. Je sais comment ils envisagent le jeu. Et c'est vraiment une source d'inspiration. Je veux faire la même chose maintenant que j'ai vu les coulisses », a répondu Wembanyama.