NBA : Une légende fait halluciner Wembanyama !

Pierrick Levallet

Les San Antonio Spurs sont désormais attendus au tournant en NBA. Il faut dire que la franchise texane peut compter sur Victor Wembanyama, promis à un avenir brillant. Mais Gregg Popovich ne veut pas se reposer uniquement sur le joueur de 20 ans. Le légendaire coach des Spurs a d’ailleurs encore bluffé le Français récemment.

Les San Antonio Spurs seront à suivre pour cette nouvelle saison de NBA. La franchise texane s’est considérablement renforcée cet été, avec la signature de Chris Paul et l’arrivée de Stephon Castle pour accompagner Victor Wembanyama. Le Français est déjà l’un des meilleurs joueurs de la ligue, et sera naturellement très attendu. Mais Gregg Popovich ne veut pas se reposer uniquement sur son crack de 20 ans. Le légendaire coach des Spurs a d’ailleurs encore impressionné Victor Wembanyama.

«Il a vraiment mis les points sur les i»

« Je ne m’attendais pas à ce que Pop soit si méticuleux. Il a vraiment mis les points sur les i. Nous avons eu un bilan très détaillé de notre premier match de pré-saison » a ainsi avoué le Français dans des propos rapportés par Parlons Basket. « Gregg Popovich a beaucoup de jeunes joueurs à ses côtés qui sont prêts à apprendre. Mais évidemment qu’au bout d’un moment, tu dois leur dire quand ils font des erreurs. C’est comme je dis à mes chiens, 'si tu continues, tu vas dans la cage. 5 secondes, et puis tu sors'. C’est quelque chose qu’il faut apprendre » a ajouté Sandro Mamukelashvili de son côté.

«Les minutes devront être méritées»

Gregg Popovich, lui, a annoncé la couleur de son côté. « Qu’est-ce qui va changer chez les Spurs cette année ? Peut-être des victoires. Ça ne serait pas une mauvaise idée, hein ? [...] Tellement de postes et tellement de minutes, il va falloir prendre des décisions. Les minutes devront être méritées, et les joueurs qui sont au niveau passeront du temps sur le terrain » a expliqué l’entraîneur des San Antonio Spurs. Victor Wembanyama et ses coéquipiers devraient être de sérieux candidats pour le titre cette saison. Gregg Popovich entend en tout cas s’en donner les moyens.