NBA : Un transfert XXL avec Stephen Curry ? LeBron James lâche sa réponse

Après s’être retrouvés quatre fois d’affilée en Finales NBA, entre 2015 et 2018, LeBron James et Stephen Curry ont évolué ensemble pour la première fois de leur carrière cet été avec Team USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Interrogé sur une potentielle nouvelle association entre les deux hommes à l’avenir, le King a assuré qu’il n’en avait aucune idée.

La saison dernière, les Golden State Warriors se sont renseignés sur la possibilité de s’attacher les services de LeBron James et de le réunir avec Stephen Curry, comme l’indiquait ESPN. Depuis, le King a signé une prolongation de contrat à hauteur de 104 millions de dollars sur deux ans avec les Los Angeles Lakers, où il a été rejoint par son fils. Le meneur âgé de 36 ans a quant à lui signé une prolongation d’un an pour 62,6 millions de dollars et est donc lié aux Warriors jusqu’en 2027.

« J'étais très excité à l'idée de pouvoir enfin faire équipe avec lui »

Cet été, LeBron James et Stephen Curry ont évolué pour la première fois dans la même équipe, à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024 qu’ils ont remportés avec Team USA. Mais serait-il possible de les voir de nouveau jouer ensemble à l’avenir ? « Je n'en ai aucune idée », a répondu la star des Lakers ce lundi, dans des propos relayés par ESPN, lui qui a énormément apprécié avoir l’opportunité d’évoluer aux côtés de Stephen Curry : « C'était tout et plus encore. J'étais très excité à l'idée de pouvoir enfin faire équipe avec lui dans une atmosphère de victoire ou de défaite. C'est ce que c'était, de faire partie des Jeux olympiques. C'était tout ce dont je rêvais et ce à quoi j'aspirais pour faire partie de cette équipe, aux côtés de Steph. De grands souvenirs. C'est quelque chose que je retiendrai de ma carrière de basketteur pour le reste de ma vie, c'est sûr. »

« Je comprends ce qu'il a fait pour son organisation, ce qu'il a fait pour la communauté, pour les gens dans le monde entier »

« Je comprends ce qu'il a fait pour son organisation, ce qu'il a fait pour la communauté, pour les gens dans le monde entier, rien qu'avec son approche du jeu et sa personnalité. Comment il est en tant que père de famille. Comment il est un mari, un père, un fils, tout cela », a ajouté LeBron James à propos de Stephen Curry. « Quand vous avez ce genre de respect pour quelqu'un et que vous le côtoyez tous les jours, que vous voyez sa façon de travailler et de traiter son métier, c'est quelque chose d'assez cool. Vous êtes capable de respecter cela et de ne pas le prendre pour acquis. »