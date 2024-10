NBA : LeBron James, JO... Wembanyama le fait halluciner !

Pierrick Levallet

Impressionnant lors de sa première année en NBA, Victor Wembanyama a ensuite enchaîné avec des Jeux Olympiques de Paris 2024 de haut rang. Le Français a notamment brillé pendant la finale face à la Team USA de LeBron James. Le potentiel du phénomène des San Antonio Spurs ne cesse d’ailleurs de bluffer les plus fins spécialistes de la ligue.

«Pas de plafond de verre au-dessus de la tête» de Wembanyama

« S’il y a bien une règle pure et simple que j’applique avec lui, c’est qu’il n’a purement et simplement pas de plafond de verre au-dessus de la tête. Je ne peux pas vous regarder dans les yeux et vous dire que je pense qu’il va devenir MVP cette saison, mais je n’écarte pas cette possibilité. Son équipe ne va sûrement pas remporter assez de matches, mais quand vous réalisez son impact des deux côtés du terrain... » a d’abord expliqué le journaliste spécialiste de la NBA dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«LeBron a décrit la finale des JO de Paris comme un Game 7»

« Vous n’aviez qu’à le regarder jouer cet été pour l’équipe de France. Je veux dire, LeBron a décrit la finale des JO de Paris comme un Game 7. C’est lui qui a eu ce ressenti, LeBron James, 21 ans d’expérience et 4 titres NBA. Et on peut dire que pendant cette finale, Victor était le meilleur joueur. Je sais que Steph (Curry) était intouchable sur les dernières minutes, mais Victor a été le plus régulier sur le match. On parle là d’un joueur qui s’améliore drastiquement d’un mois à l’autre » a ensuite ajouté Brian Windhorst. Victor Wembanyama est visiblement promis à un avenir particulièrement brillant.