NBA : LeBron James va encore marquer l’histoire, la date est fixée

Le 6 octobre dernier, LeBron James a disputé son premier match aux côtés de son fils, Bronny, sélectionné à la 55ème position par les Lakers lors de la Draft 2024. Ce n’était qu’un match de pré-saison, mais le nouvel entraîneur des Angelinos, J.J. Redick, devraient les faire évoluer ensemble dès le premier match de la saison.

« Ça semblait irréel. » Pour la première fois, LeBron James a joué aux côtés de son fils, le 6 octobre dernier lors du match opposant les Los Angeles Lakers aux Phoenix Suns. Âgé de 20 ans, Bronny James a rejoint son père en juin dernier, lui qui a été le 55ème choix de la Draft 2024. Un moment inoubliable pour le King, qui avait du mal à y croire.

NBA : «Le meilleur joueur de tous les temps», LeBron James a plié le débat du GOAT ? https://t.co/aJsCRmGkvj pic.twitter.com/2g0hZSHGF0 — le10sport (@le10sport) October 10, 2024

« C'est un moment que je n'oublierai jamais »

« On est sorti d'un temps mort et on s'est retrouvé là, à côté l'un de l'autre. Je l'ai regardé. C'était comme dans Matrix ou quelque chose comme ça. Ça semblait irréel. Mais c'était incroyable. C'est chouette pour nous deux, et pour notre famille encore davantage... C'est un moment que je n'oublierai jamais », a déclaré LeBron James, mais cela n’était qu’un match de pré-saison.

« Les Lakers s'attendent à ce que leurs débuts aient lieu dès le soir de l'ouverture »

Toutefois, le nouvel entraîneur des Los Angeles Lakers, J.J. Redick, ne va pas attendre très longtemps avant de faire évoluer LeBron James et son fils ensemble en match officiel. D’après les informations du journaliste d’ESPN Shams Charania, cela se produira dès le premier match de la saison, le 22 octobre. « Nous allons très bientôt entrer dans l'histoire. Les Lakers s'attendent à ce que leurs débuts ensemble, le premier duo père-fils de l'histoire de la NBA à jouer en même temps dans un match, aient lieu dès le soir de l'ouverture. D'après ce qu'on m'a dit, ce sera le 22 octobre contre les Minnesota Timberwolves à la Crypto.com Arena. C'est le plan, c'est l'espoir », a-t-il déclaré dans l’émission Get Up.