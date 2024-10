NBA : Wembanyama raconte son expérience unique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, Victor Wembanyama a eu l’occasion de travailler plusieurs jours avec Jamal Crawford, élu à trois reprises meilleur Sixième Homme de l’Année et désormais à la retraite. Une expérience unique pour Wemby, qui n’avait jamais eu l’occasion de travailler aussi longtemps avec un ancien joueur NBA, et qu’il reproduira à l’avenir.

« J’étais émerveillé quand j’étais avec lui. » En juin dernier, Victor Wembanyama a eu l’opportunité de recevoir les conseils d’un grand spécialiste du dribble, Jamal Crawford. Le triple Sixième Homme de l’Année (2010, 2014, 2016) avait alors été impressionné par le Français.

« C’est incroyable. Je n’ai jamais vu ça »

« Je n’ai jamais rencontré un gars de 20 ans comme lui. Que ce soit sur le parquet ou en dehors. J’étais émerveillé quand j’étais avec lui (...) Il y a des gars qui sont spéciaux et lui est encore au-dessus de ça. Dans sa manière de penser, dans sa manière d’emmagasiner les choses, dans sa manière d’apprendre... C’est incroyable. Je n’ai jamais vu ça », avait déclaré Jamal Crawford, ajoutant que ce serait à Victor Wembanyama de « raconter notre expérience commune », ce que la star des San Antonio Spurs a justement fait.

« C'était une expérience formidable »

« C'était la première fois que je travaillais pendant une longue période avec un joueur NBA à la retraite. J'ai beaucoup appris car sa vision du jeu est différente de celle d'un entraîneur, car il comprend le joueur peut-être plus que tous les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé auparavant. C'était une expérience formidable. Je recommencerai », a confié Victor Wembanyama, dans des propos relayés par le San Antonio Express-News. Jamal Crawford estime que ce sera un Wemby bien différent pour sa deuxième saison en NBA : « J’attends qu’il change de dimension la saison prochaine. Il sera plus agressif, il est plus costaud désormais, il a passé du temps dans la salle de muscu. Il va progresser de manière incroyable lors des prochaines années. »