NBA : La grosse annonce sur l'avenir de Wembanyama

A l'aube de sa seconde saison en NBA, Victor Wembanyama sera plus attendu que jamais. Le vice-champion olympique sera évidemment particulièrement scruté pour son année de sophomore chez les Spurs. Preuve que le Français s'est imposé comme l'une des références en NBA, Kyle Kuzma estime qu'il est le seul intransférable de la Ligue.

Auteur d'une première saison très prometteuse en NBA avec à la clé de trophée de rookie de l'année, Victor Wembanyama doit désormais confirmer sa montée en puissance. Par sa saison de sophomore (deuxième année de la Ligue), le vice-champion olympique doit permettre aux Spurs de viser plus haut et de progresser. D'ailleurs, pour mesurer l'importance prise par le Français en NBA, il suffit d'écouter les propose de Kyle Kuzma.

«Tout le monde en NBA est transférable, sauf Victor Wembanyama»

En effet, le joueur des Washington Wizards est régulièrement cité dans des rumeurs de trade ces dernières saisons. Et ce sera probablement encore le cas dans les prochaines semaines. Mais Kyle Kuzma ne semble pas perturbé. Et pour cause, c'est le lot de tous les joueurs de NBA. Tous, sauf Victor Wembanyama. « Souvent, lorsque des joueurs sont dans les rumeurs de transfert, cela affecte leur jeu. Mais cela n’a pas vraiment d’importance en fin de compte. Premièrement, c’est un business. Deuxièmement, tout le monde en NBA est transférable, sauf Victor Wembanyama. Et en cas d’échange, je jouerais toujours au basket, alors pourquoi est-ce que je penserais à autre chose qu’à essayer de mettre le ballon dans le panier ? », s'interroge-t-il dans des propos rapportés par The Athletic.

Wembanyama plébiscité par les GM des NBA

D'ailleurs, le discours de Kyle Kuzma trouve écho dans un sondage annuel réalisé auprès des 30 General Managers de NBA. Ils ont notamment été invités à répondre à cette question : « Quel joueur signeriez-vous en premier si vous deviez commencer une franchise aujourd’hui ? » Et c'est un véritable plébiscite pour Victor Wembanyama puisque 77% des GM ont cité le nom du Français qui surclasse les superstars Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic et Luka Doncic. Le vice-champion olympique va donc devoir prouver sur les parquets cette saison qu'il est bien le phénomène attendu.