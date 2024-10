NBA : «Irréel», LeBron James n’en revient pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est le moment que LeBron James attendait depuis des années. Dans la nuit de dimanche à lundi, à l'occasion du choc entre les Lakers et les Suns, le King a disputé ses premières minutes en compagnie de son fils. Un moment magique pour le récent champion olympique à Paris qui ne cache pas «ça semblait irréel».

Absent lors du premier match de la saison contre les Timberwolves, LeBron James a fait ses grands débuts dimanche soir à l'occasion du choc contre les Suns de Kevin Durant. Les Lakers se sont inclinés contre Phoenix (114-118), mais le résultat est presque anecdotique puisque le principal enjeu de ce match était de voir ensemble pour la première fois LeBron James et son fils sur le parquet. Et c'est arrivé lorsque Bronny James est entré en jeu.

«Ça semblait irréel. Mais c'était incroyable»

Un moment que LeBron James attend depuis très longtemps. Par conséquent, le quadruple champion NBA n'a pas caché son émotion à l'issue de la rencontre. « On est sorti d'un temps mort et on s'est retrouvé là, à côté l'un de l'autre. Je l'ai regardé. C'était comme dans Matrix ou quelque chose comme ça. Ça semblait irréel. Mais c'était incroyable. C'est chouette pour nous deux, et pour notre famille encore davantage... C'est un moment que je n'oublierai jamais », a confié le King, rapporté par L'EQUIPE.

Bronny James maladroit pour ses débuts

Sur le plan sportif en revanche, Bronny James a revanche déçu. Pendant que son père inscrivait 19 points en 16 minutes, ainsi que 5 rebonds et 4 passes décisives, le jeune Laker, qui va passer la majorité de la saison en G-League, n'a par marqué le moindre point en 13 minutes se contentant de 2 rebonds, mais également 4 pertes de balles. Malgré tout, Bronny James veut profiter de chaque instant aux côtés de son père en NBA : « Je prends tout ça (...) et je le transforme en quelque chose qui me nourrit. »