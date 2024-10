NBA : LeBron James prêt à tout rafler après les JO !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Vainqueur des Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Team USA, LeBron James s’apprête à entamer sa 22ème saison en NBA. Remporter les JO en France a prouvé au King qu’il en avait encore « beaucoup dans le réservoir » et qu’il se sent prêt à aller chercher une cinquième bague de champion, comme il l’a confié lors du Media Day.

Éliminé dès le premier tour des playoffs par les Denver Nuggets la saison dernière, LeBron James avait jeté le flou sur son avenir. Mais les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont permis au joueur désormais âgé de 39 ans de se requinquer. En obtenant l’or olympique face à l’équipe de France, la star des Los Angeles Lakers s’est prouvée à elle-même qu’elle avait encore beaucoup d’énergie, pour pourquoi pas aller décrocher une cinquième bague de champion NBA.

« Il m’en reste beaucoup dans le réservoir, BEAUCOUP »

« À mon âge, avec les nombreux kilomètres au compteur, le fait de pouvoir jouer au niveau auquel j’ai joué, cela m’a montré qu’il m’en reste beaucoup dans le réservoir, BEAUCOUP. Cela m’a montré que je peux toujours être un membre très important d’une équipe qui gagne le titre suprême, que ce soit la médaille d’or ou le Larry O’Brien Trophy », a déclaré LeBron James lors du Media Day.

« Je suis très affûté. Très frais »

Le King est également reboosté par la présence de son fils, Bronny James, sélectionné à la 55ème position lors de la Draft 2024 et qui évoluera avec lui aux Lakers : « Je me sens très bien physiquement. Mentalement, je me sens très bien. Je suis très affûté. Très frais. J'ai hâte de me mettre au travail demain. Je n'ai pas pensé à ce que l'avenir me réserve. Je vis le moment présent. Surtout avec la présence de Bronny. Je ne veux pas prendre ce moment pour acquis. »