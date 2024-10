NBA : «Un alien», Wembanyama le fait halluciner !

Pierrick Levallet

Élu rookie de l’année en NBA la saison passée et impressionnant pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024, Victor Wembanyama se sait très attendu pour l’exercice 2024-2025. Le Français se prépare donc avec les San Antonio Spurs. Et le joueur de 20 ans a encore trouvé le moyen de bluffer ses coéquipiers à l’entraînement.

Victor Wembanyama a mis tout le monde d’accord dès sa première saison en NBA. Élu rookie de l’année, le Français a ensuite impressionné pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le joueur de 20 ans se sait donc très attendu pour l’exercice 2024-2025, auquel il se prépare déjà avec les San Antonio Spurs. Victor Wembanyama trouve d’ailleurs encore le moyen de bluffer ses coéquipiers à l’entraînement, alors qu’ils le connaissent très bien désormais.

NBA : MVP, Playoffs… Les gros objectifs de Victor Wembanyama ! https://t.co/1Rygd8rUuD pic.twitter.com/at78D9PRoZ — le10sport (@le10sport) September 30, 2024

«C’est encore un peu fou»

« C’est un alien, c’est fou. Certains des trucs qu’il fait sont encore fous. Genre, quand je le regarde s’entraîner en ce moment, il réussit des tirs. On ne s’attend pas à ce qu’il fasse ce qu’il fait à cette taille. Cela semble normal maintenant, mais c’est encore un peu fou » a notamment expliqué Devin Vassell dans des propos rapportés par Parlons Basket.

«Il a l’air de ne reculer devant personne»

« Pour répondre à votre question, il suffit de le regarder aux Jeux Olympiques, de le voir grandir et être presque la voix de cette équipe, la porter. Dans Team USA, nous avons LeBron, KD, nous avons tous ces joueurs et il avait l’air de ne reculer devant personne et c’est l’état d’esprit, l’attitude que nous devons avoir cette année. Peu importe qui nous jouons, peu importe l’arène dans laquelle nous entrons » a ensuite ajouté l’arrière des San Antonio Spurs, qui manquera le début de saison à cause d’une blessure. Le reste de la NBA est prévenu, Victor Wembanyama continue de faire des choses extraordinaires et est promis à un avenir particulièrement brillant.