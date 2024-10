NBA : Nouvelle masterclass de LeBron James, c’est du jamais vu !

Thomas Bourseau

LeBron James va souffler sa 40ème bougie le 30 décembre prochain. En cette année particulière, King James va pouvoir consolider sa légende. A la retraite depuis 2020, Vince Carter va voir son record de longévité en NBA avec 22 saisons disputées. Le tout, en évoluant au quotidien dans le même roster de son fils Bronny, tout juste drafté chez les Los Angeles Lakers. Une saison qui s’annonce légendaire pour le franchise player des Angelinos.

En mars dernier, LeBron James a atteint la barre des 40 000 points en NBA, un an après avoir dépassé les 38 387 de Kareem Abdul Jabbar. A bientôt 40 ans, le quadruple champion NBA peut viser le podium des meilleurs passeurs de l’histoire peuplés par Chris Paul, Jason Kidd et le numéro un John Stockton (15 806 passes). James peut également aller chercher le record de 57 446 minutes disputées par Kareem Abdul Jabbar. En outre, The Chosen One peut aussi prendre le record de nombre de matchs disputés, de paniers marqués, de triple-double en Play-Offs…

Des records de folie en vue pour LeBron James, il rejoint déjà Vince Carter !

Mais cette saison, LeBron James va déjà égaler un record fixé par Vince Carter. Celui qui a notamment fait les beaux jours des Toronto Raptors qui lui ont annoncé que son maillot allait être retiré, a pris sa retraite en 2020 après avoir bouclé 22 saisons régulières en NBA. Pour la deuxième année consécutive, LeBron James (39 ans) est le joueur le plus vieux de l’élite du basket américain. Invité à s’exprimer sur sa présence en NBA en étant le plus âgé, LeBron James a éventuellement créé un nouveau meme en prenant sa tête dans ses mains, fixant la caméra, en criant « Ahhhh ». Mais là ne réside pas sa fierté du moment.

LeBron James avec son fils, une première en NBA

Depuis cet été, LeBron James sait qu’il va jouer aux côtés de son fils aîné Bronny (19 ans). Une première dans l’histoire de la NBA. Dell et Stephen Curry ont été à sept ans près d’avoir cette chance, mais King James aura cette possibilité. Pendant le Media Day, James n’a pas boudé son plaisir. « C'est de la joie pure. C'est de l'attente, de la joie pure, franchement, venir à l'entraînement tous les jours, travailler dur avec lui et continuer de le voir progresser. Il me pousse, je le pousse, on pousse nos coéquipiers. C'est un moment très joyeux non seulement pour moi mais pour notre famille ».

Les Los Angeles Lakers lanceront leur pré-saison face aux Minnesota Timberwolves dans la nuit du vendredi à samedi.