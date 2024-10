NBA : Wembanyama valide le transfert d’une star !

Pierrick Levallet

Très attendu pour la nouvelle saison de NBA, Victor Wembanyama ne peut toutefois pas tout faire tout seul. Les San Antonio Spurs ont alors décidé de renforcer leur effectif en recrutant Chris Paul cet été. Et le Français semble déjà valider le transfert du meneur de jeu, libéré par les Golden State Warriors.

Les San Antonio Spurs ont sans doute réalisé une très bonne affaire cet été. La franchise vise le titre cette saison avec Victor Wembanyama, élu rookie de l’année pour sa première en NBA puis étincelant pendant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais conscients que le Français ne peut pas tout faire tout seul, les Spurs sont allés chercher du renfort. L’équipe coachée par Gregg Popovich s’est alors attachée les services de Chris Paul, libéré par les Golden State Warriors. Et Victor Wembanyama a déjà validé le transfert libre de la star de 39 ans.

«Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer avec lui»

« Je me souviens de regarder Chris à la télé quand j'étais petit. Il n'est ici que depuis une semaine, mais on apprend déjà énormément juste en le regardant. Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer avec lui » a lancé le joueur phare des San Antonio Spurs en conférence de presse lors du media day. Le duo Chris Paul - Victor Wembanyama promet de faire des étincelles en NBA cette saison. L’expérience du meneur de jeu ne sera pas de trop pour aider le Français à réaliser ses objectifs.

«On vise les play-ins, ou les playoffs»

« On sera plus axé cette année sur les victoires. On vise les play-ins, ou les playoffs. [...] Je n’aurai plus de 2e ou 3e chance à chaque match. Je devrai être un leader par l’exemple. Bien sûr que j’ai envie d’être All-Star mais cela viendra si je rends mes coéquipiers meilleurs. Si je fais cela, je ne devrais pas être trop loin dans la course aux trophées individuels » avait notamment expliqué Victor Wembanyama récemment. Le message est passé.